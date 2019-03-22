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Сон низкого качества может привести к слабоумию 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Для здоровья мозга человека важно не столько количество времени, отведенного на сон, сколько его качество. К такому выводу пришли эксперты Медицинского центра (Университет Рочестера, США), проведя опыты на грызунах. Об этом пишет портал МедВести.
Учёные выяснили, что если качество сна находится на низком уровне, то даже его рекомендуемая продолжительность не защитит человека от слабоумия в пожилом возрасте. То есть, если человек в течение положенных 8 часов сна регулярно просыпается, встает, потом опять ложится, то можно считать, его мозг не отдохнул. В процессе же здорового глубокого сна из мозга интенсивно выводятся отходы его жизнедеятельности — клеточный мусор. В противном случае он начинает скапливаться, формируя бляшки, которые считаются основными предвестниками старческого слабоумия.
Исследование подтверждает созданную ещё в 2012 году теорию о «глимфатической» системе: наличии в мозге уникального «очистительного процесса» во время сна. Для этого требуется именно глубокий сон, а не долгий.
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