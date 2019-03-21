Ученые нашли способ избавиться от неприятных воспоминаний

Небольшая доза анестетика способна помочь человеку оправиться от перенесенной душевной травмы или вылечить фобии. Об этом свидетельствует новое исследование испанских ученых, опубликованное в журнале Science Advances.

В эксперименте приняли участие 50 добровольцев от 30 до 45 лет, не имеющих психических и неврологических диагнозов. Специалисты использовали вещество, предназначенное для внутривенной анестезии. В крайне малой дозировке оно смогло "стереть" из памяти участников эксперимента неприятный фильм, который им показали неделю назад. Примечательно, что были затронуты лишь эмоционально окрашенные воспоминания.

Ученые полагают, что методика может быть использована для лечения посттравматических расстройств, стрессов, воспоминаний об авариях и тому подобных ситуаций.

К слову, несколько лет назад был проведен эксперимент, позволивший стереть ассоциативную память у подопытных мышей. Для этого использовалась генная инженерия: подавление одного-единственного гена стерло воспоминания, сформированные в процессе обучения.

Другой эксперимент показал, что использование препарата, подавляющего белок актин, стирает из памяти наркотический опыт подопытных. Также специалисты предложили психологическую методику, помогающую избавиться от неприятных воспоминаний, наиболее доступный для всех вариант.