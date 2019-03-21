Болезнь Паркинсона научились определять по запаху

В начале 1980-х гг. медсестра Джой Милн (Joy Milne) начала замечать необычный запах, исходящий от мужа, а позже, спустя несколько лет, у него диагностировали болезнь Паркинсона. Милн тогда не связала эти два события, однако затем, начав работать с другими пациентами с болезнью Паркинсона, она заметила, что каждый из них имеет подобный непривычный запах.

В 2012 году Милн связалась с нейроученым, которому рассказала о своей способности идентифицировать болезнь по запаху. Ее испытали в рамках эксперимента с 12 людьми, шесть из которых страдали от болезни Паркинсона, а шесть других были здоровы: Милн верно определила по запаху наличие или отсутствие заболевания в 11 из 12 случаев.

С тех пор группа ученых работала над тем, чтобы идентифицировать компоненты, которые Милн ассоциирует с болезнью Паркинсона. Теперь же специалисты сообщили, что им это удалось.

В более раннем исследовании было показано, что у пациентов с болезнью Паркинсона сальные железы избыточно продуцируют жировой секрет (себум); в связи с этим ученые предположили, что Милн определяла болезнь по особым молекулам в себуме пациентов. Используя масс-спектрометрию, исследователи изучили образцы жирового секрета людей с болезнью Паркинсона и нашли ряд специфических летучих молекулярных биомаркеров; они были протестированы Милн и подтверждены.

Исследователи предполагают, что, отслеживая уровень этих особых молекул в образцах жирового секрета, болезнь Паркинсона может быть диагностирована на разных стадиях. Возможно, в будущем будет разработан тест, который позволит диагностировать заболевание по запаху, а также расскажет о ее стадии.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале ACS Central Science, кратко о результатах сообщает портал New Atlas.