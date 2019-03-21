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Минпромторг сообщил о создании компанией из РФ аналога самого дорогого препарата в мире 

ТАСС + ещё 6 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российская компания разработала аналог препарата экулизумаб, который используется для лечения ряда редких заболеваний и считается самым дорогим в мире. Отечественное лекарство на 25% дешевле оригинала, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.
По данным министерства, за рубежом стоимость годового курса экулизумаба достигает 45 млн рублей, тогда как в России она составляет от 26-27 млн до 35-37 млн рублей в зависимости от того, какое именно заболевание им лечится.
"Созданный российской компанией при государственной поддержке препарат «Элизария» обойдется на 25% дешевле оригинала", — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении министерства.
Производством препарата занимаются на площадке компании «Генериум» во Владимирской области. «Элизарию» разрабатывали в течение пяти лет. Минпромторг субсидировал создание отечественного лекарства.
Как отмечается в сообщении, только в 2018 году на закупки экулизумаба за рубежом было потрачено 8,3 млрд рублей, что составило до 35% всех затрат на лечение орфанных (редких) заболеваний.
В Минпромторге уточнили, что экулизумаб применяется для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома.
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Новости , Денис Мантуров , Минпромторг , ИТАР-ТАСС
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