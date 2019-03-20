Ученые придумали новый метод лечения тяжелой депрессии

Немецкие ученые сумели вылечить людей, у которых была тяжелая форма депрессии.

Как сообщает «ФАН», для лечения пациентов медики применили метод прямой стимуляции мозга. Эта методика основана на вживлении электродов в определенные участки мозга, чтобы достичь тех областей, которые отвечают за положительные эмоции.

Ученые ввели 16 пациентам электроды в медиальный пучок, отвечающий за ощущение удовольствия. Через год после проведения операции у пациентов была обнаружена положительная динамика и болезнь начала отступать. В конце эксперимента половина из его участников полностью выздоровели.