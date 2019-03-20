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Ученые придумали новый метод лечения тяжелой депрессии 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: depositphotos
Немецкие ученые сумели вылечить людей, у которых была тяжелая форма депрессии.
Как сообщает «ФАН», для лечения пациентов медики применили метод прямой стимуляции мозга. Эта методика основана на вживлении электродов в определенные участки мозга, чтобы достичь тех областей, которые отвечают за положительные эмоции.
Ученые ввели 16 пациентам электроды в медиальный пучок, отвечающий за ощущение удовольствия. Через год после проведения операции у пациентов была обнаружена положительная динамика и болезнь начала отступать. В конце эксперимента половина из его участников полностью выздоровели.
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