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В Россию прекращаются поставки трех жизненно важных лекарств 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В мае в Россию прекратят поставлять три препарата из Японии, которые входят в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола. Об этом сообщает РБК.
Производитель лекарств, компания Takeda, заявила о глобальном пересмотре своего продуктового портфеля. Представители фирмы также заявили о необходимости переоснащения своих цехов для выпуска других препаратов.
Эксперты же склонны полагать, что лекарства сочли нерентабельными. Именно поэтому данные наименования было решено убрать с фармацевтического рынка.
Атенол, помимо Takeda, производят еще несколько компаний, но именно на японцев приходится 60% всего рынка, что, вероятно, приведет к его определенному дефициту.
Амитриптилин же занимает более 40% рынка (это антидепрессант), а метронидазол — менее 2%.
Новости , Болезни и лекарства
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