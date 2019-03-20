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Назван напиток, который помогает сохранить зрение 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Самым полезным напитком для поддержания остроты зрения и снижения риска глазных заболеваний является зеленый чай. Об этом сообщает портал «Медицина 2.0» со ссылкой на результаты исследования российских офтальмологов.
Дело в том, что этот напиток богат витаминами С и Е, а также катехинами — мощными антиоксидантами, которые проникают в оболочку глаза и предотвращают возникновение различных болезней глаз, в том числе глаукомы, характеризующейся повышением внутриглазного давления с последующим развитием дефектов поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва.
В свою очередь ученые из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) уверяют, что лучшее средство для профилактики глаукомы — это любой чай, самое главное, чтобы он был горячим, пишет «РИА Новости», ссылаясь на публикацию в British Journal of Ophthalmology.
Авторы исследования, в котором принимали участие около 10 тысяч профессиональных медиков, выяснили, что всего одна чашка горячего чая в день снижает вероятность этого опасного недуга в несколько раз.
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