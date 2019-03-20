Ученые открыли «клетки времени» в человеческом мозге

Ученые из Университета Торонто в ходе своего нового исследования обнаружили в человеческом мозге «клетки времени», отвечающие за восприятие коротких временных промежутков. Работа стала продолжением предыдущего исследования, проведенного португальскими биологами.

Тогда специалисты установили, что временное восприятие в мозге регулируется дофаминергическими нейронами черной субстанции. Если ее в мозге было в избытке, то мыши, на которых ставился эксперимент, недооценивали время между двумя стимулами, если же субстанции не хватало, то, наоборот, переоценивали.

Как оказалось, в одном из отделом мозга крыс присутствует подполе СА1, которое характеризуется активизацией нейронов при быстро сменяющих друг друга событиях.

На этот раз ученые сконцентрировались на доказательстве того, что в человеческом мозге происходят такие же процессы.

Участие в эксперименте приняли 18 человек, которым показывали изображения по 9 секунд каждое. Добровольцам необходимо было запомнить картинку, затем узнать ее, а потом выстроить последовательность всех показанных изображений.

Специалисты установили, что в переднем отделе мозга каждого участника во время немногих пауз проходила такая же активность нейронов, которая была обнаружена у крыс в предыдущих опытах.

Это говорит о том, что фиксация коротких промежутков времени между быстро сменяющими друг друга событиями приводит к формированию долговременной памяти.