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Ученые открыли «клетки времени» в человеческом мозге 

runews24.ru 3 часа назад
Фото: runews24.ru
Ученые из Университета Торонто в ходе своего нового исследования обнаружили в человеческом мозге «клетки времени», отвечающие за восприятие коротких временных промежутков. Работа стала продолжением предыдущего исследования, проведенного португальскими биологами.
Тогда специалисты установили, что временное восприятие в мозге регулируется дофаминергическими нейронами черной субстанции. Если ее в мозге было в избытке, то мыши, на которых ставился эксперимент, недооценивали время между двумя стимулами, если же субстанции не хватало, то, наоборот, переоценивали.
Как оказалось, в одном из отделом мозга крыс присутствует подполе СА1, которое характеризуется активизацией нейронов при быстро сменяющих друг друга событиях.
На этот раз ученые сконцентрировались на доказательстве того, что в человеческом мозге происходят такие же процессы.
Участие в эксперименте приняли 18 человек, которым показывали изображения по 9 секунд каждое. Добровольцам необходимо было запомнить картинку, затем узнать ее, а потом выстроить последовательность всех показанных изображений.
Специалисты установили, что в переднем отделе мозга каждого участника во время немногих пауз проходила такая же активность нейронов, которая была обнаружена у крыс в предыдущих опытах.
Это говорит о том, что фиксация коротких промежутков времени между быстро сменяющими друг друга событиями приводит к формированию долговременной памяти.
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