Ученые: пиво полезно для здоровья

Опыты были проведены над лабораторными мышами, которых изначально кормили продуктами с большим содержанием жиров. Позднее подопытным грызунам начали включать в рацион пиво.

Выяснилось, что употребление данного напитка снижает риск развития сахарного диабета, повышения артериального давления и отложения лишнего жира. Исследователи связали подобный эффект с наличием в пиве ксантогумола — вещества, которое содержится в хмеле.

У мышей в ходе эксперимента также усилилась стойкость к лептину, вызывающего чувство голода. Напомним, что ранее итальянские ученые сообщили, что те, кто умеренно употребляет пиво, на 42% реже страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы.