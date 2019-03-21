Ученые обнаружили бактерии, вызывающие психические заболевания

Ученые из Университета штата Северная Каролина опубликовали результаты исследования пациента с диагнозом «шизофрения». Подростку с внезапно проявившимся психотическим поведением, не помогали все обычные методы лечения как психоза или аутоиммунного расстройства. Случайно на коже пациента были обнаружены повреждения, свойственные инфекционному заражению бартонеллой (Bartonella henselae). Антимикробная химиотерапия привела к полному выздоровлению подростка.

Эд Брайтшвердт, профессор внутренних болезней в университете Северной Каролины, и ведущий автор последних исследований, рассказал, что инфекция бартонеллы до сих пор была известна, как вызывающая лихорадку «кошачьей царапины». Считалось, что лечится достаточно легко, без последствий, формируя у человека иммунитет. Переносится бактерия не только кошками, но и собаками, морскими свинками, грызунами и обезьянами. Существует не менее 30 различных видов бартонеллы, и не менее 13 из них способны заражать людей, чаще всего детей и подростков.

До сих пор считалось, что бактерия живет в слизистой оболочке и может имитировать множество хронических заболеваний, начиная от мигрени и заканчивая судорогами ревматоидных заболеваний. Ученые и врачи не могли понять, по какому принципу бартонелла выбирает объект атаки в организме человека, и описать механизм воздействия бактерии на тот или иной орган.

Коллектив медиков, занимающихся исследованием инфекционного механизма Bartonella, предполагает аналогичный бактериальный возбудитель и у таких заболеваний, как например, болезнь Альцгеймера и многих других.

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