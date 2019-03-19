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Установлена физиологическая причина хронической усталости 

360tv.ru + ещё 2 44 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Стэнфордского университета установили физиологические причины синдрома хронической усталости (СХУ). На протяжении долгих лет специалисты связывали ее с психологическими проблемами. Об этом сообщило РИА «Новости».
По официальным данным, около 17 миллионов человек страдают от синдрома хронической усталости. Подверженных болезни преследует беспричинная и не проходящая усталость. Также люди жалуются на головные боли, бессонницу и мышечные спазмы. Разнообразие симптомов вызывает затруднения при диагностике болезни.
Многие специалисты привыкли связывать СХУ с психологическими проблемами. Однако американским ученым удалось найти физиологическую причину этого заболевания. Согласно их исследованиям, развитие симптомов всегда связано с повышением в крови концентрации 17 белков, связанных с воспалительными процессами. Таким образом причина внешних проявлений синдрома заключается в нарушении работы иммунитета.
Как сообщил «Царьград», специалисты рекомендуют людям с хронической усталостью употреблять больше витаминов группы В, магний и L-карнитин, а также не забывать про физические нагрузки.
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