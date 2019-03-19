Биологи нашли в кофе вещества — убийцы для «неуязвимого» рака простаты

Японские молекулярные биологи нашли в кофейных зернах два вещества, замедляющие или останавливающие рост разных типов рака простаты, в том числе и его «неуязвимые» разновидности. Они рассказали об этом открытии на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологии в Барселоне, передает РИА Новости

Ученые обратили внимание на кофе после того, как их коллеги заметили, что любители кофе примерно на 11% реже страдали от опухолей простаты, чем остальные мужчины.

Они отобрали шесть самых активных веществ из экстракта кофе и провели исследование. Помимо опытов в пробирках ученые провели аналогичные эксперименты на мышах, которым были имплантированы небольшие фрагменты опухолей.

Как показали эти эксперименты, сразу два вещества, присутствующие в кофе, — кафестол и кавеол, растительные сигнальные молекулы, обладают мощными противораковыми свойствами. Их комбинация, по словам японских исследователей, замедлила рост самых «неуязвимых» типов рака простаты примерно в два раза во время экспериментов на мышах.

В свою очередь высокие концентрации этих соединений уничтожили все клетки менее стойких видов опухолей при их выращивании в пробирке за первые сутки после начала наблюдений. Как именно они работают, ученые пока не знают, но они планируют раскрыть секрет их действия в самое ближайшее время.