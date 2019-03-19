Ученые рассказали, как секс связан с простудой

Это, по словам экспертов, связано с тем, что активизируется центральная нервная система. Именно так происходит в период эякуляции.

Исследователи провели эксперимент. По нему 11 добровольцев достигли оргазма, а после чего сдали анализ крови. После проведения анализа, ученые пришли к выводу, что оргазм усиливал иммунитет, особенно клетки, которые убивали патогены. Этот феномен объясняется еще и тем, что во время секса выделяется окситоцин, который отвечает за формирование эмоциональной связи.

В итоге, эксперты отметили, что во время болезни человека, у него возникает потребность в заботе партнера. При этом — лучшим способом повлиять на партнера — это повысить уровень окситоцина, сообщает medpulse.