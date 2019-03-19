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Ученые рассказали, как секс связан с простудой 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: pixabay.com
Это, по словам экспертов, связано с тем, что активизируется центральная нервная система. Именно так происходит в период эякуляции.
Исследователи провели эксперимент. По нему 11 добровольцев достигли оргазма, а после чего сдали анализ крови. После проведения анализа, ученые пришли к выводу, что оргазм усиливал иммунитет, особенно клетки, которые убивали патогены. Этот феномен объясняется еще и тем, что во время секса выделяется окситоцин, который отвечает за формирование эмоциональной связи.
В итоге, эксперты отметили, что во время болезни человека, у него возникает потребность в заботе партнера. При этом — лучшим способом повлиять на партнера — это повысить уровень окситоцина, сообщает medpulse.
«ФедералПресс» напоминает, что ученые узнали, как секс влияет на сон людей. Чтобы узнать это, эксперты Университета Квинсленда поведенческих наук в Австралии провели исследование.
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