Разработаны сенсоры, анализирующие состав пота

Американские ученые создали технологию медицинского анализа нового поколения: закрепленный на коже датчик анализирует состав пота. Статья об исследовании опубликована в Nature biotechnology.

Потоотделение млекопитающим служит для терморегуляции и передачи социо-биологических стимулов. Маленькие трубчатые потовые железки, выводящие секрет непосредственно на поверхность кожи или впадающие в устья волосяных фолликулов, делятся соответственно на два типа: эккриновые и апокриновые. Первые несут ответственность за охлаждение организма, расположены по всему телу и выделяют, в основном, соленую воду с легкой примесью мочевины и кислот; вторые же активируются в подростковый период, локализуются в строго определенных областях (например, в подмышечных впадинах и на крыльях носа) и секретируют водные раствор из стероидов, белков, жиров и продуктов распада.

Начав исследования со слюны, слез и тканевой жидкости, Джейсон Хайкенфельд, профессор университета Цинциннати, и его коллеги пришли к выводу, что пот — наиболее перспективный секрет для разработки нового неинвазивного метода тестирования. Анализ пота по информативности близок к анализу крови, к тому же забор жидкости не подразумевает вторжение во внутреннюю среду организма. Все, что необходимо — это заставить пациента потеть.

Команда Хайкенфельда разработала специальные сенсоры, закрепляемые на коже необычным пластырем. Пластырь вызывает потоотделение, в то время как датчик измеряет концентрацию содержимого в жидкости. Такая простая технология регистрации позволяет наблюдать изменения в течения дня.

«Датчики могут регистрировать все, что угодно — от лекарств до гормонов, — комментирует автор исследования. — Это впервые дает нам возможность сопоставить анализы крови и пота: они прекрасно дополняют друг друга. А непрерывная регистрация данных выводит нас на новый уровень персональной медицины».

Такой высокоиндивидуальный подход к биохимическому анализу открывает широкие возможности. Например, скорость метаболизма препаратов варьирует от пациента к пациенту: что токсично для одного — неэффективно для другого. Непрерывно фиксируя данные с датчика, можно установить скорость распада вещества и, тем самым, определить точную дозировку медикамента.