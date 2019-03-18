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Аптекам могут запретить рекомендовать лекарства 

Рамблер 48 минут назад
Фото: depositphotos.com
Аптекам могут запретить рекомендовать конкретные лекарства. С этой инициативой выступила "Национальная фармацевтическая палата". В своем сообщении, которое адресовано замминистру промышленности и торговли, предлагается категорически запретить рекомендацию каких-либо препаратов в аптеках.
В письме сообщается, что из-за таких рекомендаций люди часто покупают не те лекарства. Вместо того, чтобы купить препараты, прописанные врачом, они берут то, что им дал фармацевт в аптеке.
Отмечается, что аптека и производитель лекарств часто заключают договор, согласно которому сотрудники аптеки должны рекомендовать покупателям определенный препарат. 43% посетителей аптек просят порекомендовать им что-нибудь. После рекомендации фармацевта клиент чаще всего берет именно то, что ему посоветовал сотрудник аптеки.
Именно так аптека и производитель, с которым был заключен договор, получают прибыль, а покупатель получает не всегда подходящий препарат.
"Национальная фармацевтическая палата" предлагает лишать сертификата те аптеки, которое нарушают запрет на маркетинговые договоры.
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