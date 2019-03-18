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Названы основные симптомы развития подагры 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Американские исследователи из клиники Майо назвали основные симптомы развития подагры. Об этом сообщает Mayo Clinic.
Они выяснили, что вероятность появления подагры в большинстве случаев заложена на генетическом уровне, однако гормональный сбой, воспалительный процесс, малоподвижный образ жизни и неправильное питание могут способствовать ее появлению. По мнению исследователей, подагра чаще всего проявляется ночью.
Первый ее симптом — сильная боль в суставах, которая может длиться более четырех часов. Боли возникают чаще всего в районе сустава большого пальца на ноге, а также в коленях, на запястьях и пальцев рук. Второй симптом болезни выражается в затяжном дискомфорте: несильная боль в суставах может длиться неделями, уточнили ученые.
Американские исследователи посоветовали меньше есть тяжелой белковой пищи, пить больше жидкости и не допускать появление лишнего веса.
Ранее певица Юлия Началова скончалась из-за осложнений в результате подагры.
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