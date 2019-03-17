В России стали чаще умирать от рака

Министерство здравоохранения Российской Федерации констатировало увеличение случаев выявления рака у россиян, о чем сообщается на сайте ведомства. Показатель вырос на 15%. Число умирающих при этом продолжает расти. Причина подобного положения вещей в том, что заболевание выявляется на поздних стадиях.

Люди не проходят диспансеризацию, а слишком позднее лечение не спасает человеческие жизни, несмотря на инновационные технологии в лечении онкологии. Обычно, если симптомы заболевания очевидны, то это говорит о запущенном состоянии больного.