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В России стали чаще умирать от рака 

Вести Подмосковья 11 часов назад
Фото: Вести Подмосковья
Министерство здравоохранения Российской Федерации констатировало увеличение случаев выявления рака у россиян, о чем сообщается на сайте ведомства. Показатель вырос на 15%. Число умирающих при этом продолжает расти. Причина подобного положения вещей в том, что заболевание выявляется на поздних стадиях.
Люди не проходят диспансеризацию, а слишком позднее лечение не спасает человеческие жизни, несмотря на инновационные технологии в лечении онкологии. Обычно, если симптомы заболевания очевидны, то это говорит о запущенном состоянии больного.
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