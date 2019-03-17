Ученые рассказали о смертельной опасности яичницы

Американские учёные исследовательским путём установили, что употребление более чем двух яиц в день может спровоцировать у человека возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к смерти.

При этом, как напомнили учёные, одно большое яйцо содержит примерно 186 мг холестерина. Поэтому каждые дополнительные 300 мг холестерина в дневном рационе увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а риск преждевременной смерти — на 18%, передаёт Jama Network.

В научном эксперименте приняли участие 30 тыс. человек, средний период наблюдения составил 17 лет.

В итоге, после завершения эксперимента у 5,4 тыс. из них были выявлены серьёзные проблемы с сердцем.

Таким образом, учёные пришли к выводу, что чем больше яиц употребляет человек, тем выше риск для его организма.

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