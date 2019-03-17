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Ученые рассказали о смертельной опасности яичницы 

Свободная пресса + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Американские учёные исследовательским путём установили, что употребление более чем двух яиц в день может спровоцировать у человека возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к смерти.
При этом, как напомнили учёные, одно большое яйцо содержит примерно 186 мг холестерина. Поэтому каждые дополнительные 300 мг холестерина в дневном рационе увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а риск преждевременной смерти — на 18%, передаёт Jama Network.
В научном эксперименте приняли участие 30 тыс. человек, средний период наблюдения составил 17 лет.
В итоге, после завершения эксперимента у 5,4 тыс. из них были выявлены серьёзные проблемы с сердцем.
Таким образом, учёные пришли к выводу, что чем больше яиц употребляет человек, тем выше риск для его организма.
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