Врачи назвали источник бодрости вместо кофе

Кратковременный перерыв на сон может стать достойной заменой кофеину в течение дня, рассказал агентству "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Есть исследования, доказывающие, что 20-минутный дневной сон более эффективен для увеличения производительности труда, чем 200 мгр. кофеина", — отметил собеседник агентства.

По словам Тяжельникова, возможны два варианта передышки — от десяти до двадцати минут или полтора часа сна. В первом случае организм за максимально короткое время сможет прийти в тонус. Второй вариант подходит для полного восстановления и обновления.

"Только заведите будильник — перебор дневного сна дает обратный эффект", — отметил специалист.

Кроме того, врач посоветовал тем, кто засыпает в транспорте, скорректировать режим дня. Во время поездок засыпают пассажиры, которые недосыпают или плохо спят ночью, заметил он.