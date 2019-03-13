Детям без прививок запретили посещать школу в Европе

Детям, которые не прошли обязательную вакцинацию, запретили ходить в школу и детский сад. Такую меру приняли власти в Италии, сообщает издание Local.

На территории страны с 12 марта вступил в силу закон, согласно которому родители, чьи дети не привиты, могут быть оштрафованы на 500 евро.

В Болонье родители порядка 300 детей не смогли предоставить документы, подтверждающие, что их дети проходили процедуру обязательной вакцинации, из-за чего им было запрещено посещать детский сад и школу.

Против нового закона выступили родители непривитых детей. Если власти будут и дальше запрещать их детям посещать образовательные учреждения, то они вовсе перестанут водить детей в школу.

Также сообщается, что выявлены первые случаи подделки документов. Некоторые родители покупают фальшивое подтверждение о наличии вакцин у своих детей.