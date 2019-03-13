Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детям без прививок запретили посещать школу в Европе 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Детям, которые не прошли обязательную вакцинацию, запретили ходить в школу и детский сад. Такую меру приняли власти в Италии, сообщает издание Local.
На территории страны с 12 марта вступил в силу закон, согласно которому родители, чьи дети не привиты, могут быть оштрафованы на 500 евро.
В Болонье родители порядка 300 детей не смогли предоставить документы, подтверждающие, что их дети проходили процедуру обязательной вакцинации, из-за чего им было запрещено посещать детский сад и школу.
Против нового закона выступили родители непривитых детей. Если власти будут и дальше запрещать их детям посещать образовательные учреждения, то они вовсе перестанут водить детей в школу.
Также сообщается, что выявлены первые случаи подделки документов. Некоторые родители покупают фальшивое подтверждение о наличии вакцин у своих детей.
Новости
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Что будет с организмом, если есть семечки с шелухой
ЗОЖ
Хирург провел операцию при свете смартфона
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Раскрыт смертельный вред газировки
ЗОЖ Новости
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение