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Названа главная причина смертельных болезней сердца 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Немецкие ученые выяснили, что загрязнение воздуха может быть причиной вдвое большего числа смертей, чем считалось ранее. При этом люди умирают, главным образом, от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных хроническим воздействием аэрозолей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи смоделировали воздействие различных источников загрязнения воздуха на уровень смертности. Оказалось, что в 2015 году плохое состояние окружающей среды стало причиной смерти 790 тысяч человек во всей Европе. При этом 40-80 процентов этих случаев приходилось на сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульты и инфаркты, что примерно в два раза превышает число умерших от нарушений в работе органов дыхания.
Во всем мире число умерших из-за загрязненного воздуха достигает 8,8 миллиона человек в год, что в два раза превышает предыдущие оценки. По словам ученых, по этой причине погибает больше человек, чем от курения табака.
Главным фактором, оказывающим вредное воздействие на организм, является наличие в воздухе твердых частиц диаметром около 2,5 микрона — PM2.5. Они являются основной причиной развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Допустимая годовая концентрация в Европе составляет 25 микрограмм на кубический метр, что более чем в два раза превышает допустимый уровень ВОЗ — 10 микрограмм на кубический метр.
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