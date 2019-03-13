Утвержден дополнительный перечень лекарств от рака

Правительство Москвы утвердило дополнительный перечень из 86 лекарственных препаратов, которые будут назначаться при лечении онкологических заболеваний жителям столицы. Документ опубликован во вторник на официальном сайте мэра столицы.

Согласно приложению к документу, устанавливается список из 86 лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, преобладающих в структуре заболеваний по Москве.

"Установить для граждан, имеющих место жительства в Москве, страдающих онкозаболеваниями, преобладающими в структуре заболеваемости в Москве, гарантии дополнительного лекарственного обеспечения, которое предусматривает для лечения онкозаболевания обеспечение лекарственными препаратами сверх перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения и лекарственными препаратами, включенными в указанный перечень, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим постановлением",

— говорится в документе.

Лекарства будут предоставляться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования для всех возрастных категорий. Постановление вступает в силу с 31 марта 2019 года.