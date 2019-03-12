Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять причин показаться кардиологу весной 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Есть мнение, что неустойчивая погода портит жизнь пациентам кардиологов. Посмотрим, стоит ли волноваться и где можно «подстелить соломки», если вы — сердечник.

Погода, сад и весна

Волноваться из-за наступившей весны точно не стоит, а вот планово посетить в это время года своего врача нужно: даже без веского повода человеку с сердечно-сосудистым диагнозом делать это стоит минимум 2 раза в год.
Весной довольно часто меняется атмосферное давление — много и дождливых дней, и солнечных, и это увеличивает риск повышения артериального давления.
Многие люди к тому же начинают активно работать на садовых участках — после зимы, когда физической работой вообще не занимались. Это увеличивает риск обострений ишемической болезни сердца (ИБС), стенокардии.
Достаточно весной и простудных заболеваний, а у пациентов с хроническими сердечными диагнозами они тоже могут приводить к обострениям. Таковы основные весенние риски.
Всю весну под присмотром врача не просидишь, но провести это прекрасное время года в тревоге за свое здоровье тоже не хочется.

Что можно сделать для подстраховки?

— Контролировать давление, если есть артериальная гипертензия: измерять два раза в день, утром и вечером, — советует кардиолог. — Если делать это ежедневно и принимать те препараты, что раньше прописал врач, риск гипертонических кризов сильно снижается. Пациенты с ИБС должны помнить, что любые не характерные для них физические усилия могут привести к сердечному приступу. До нагрузки, если ее не избежать, они могут принимать продленные препараты нитроглицерина — по рекомендации врача, конечно, и в той дозе, которую он определит. Все это — на фоне хорошего самочувствия, для профилактики.

Предвестники приступа

Но бывают ситуации, когда что-то явно не так — хотя и не настолько, чтобы срочно звонить в скорую. Некоторые симптомы могут быть возможными предвестниками сердечного приступа. Вот они:
• дискомфорт в груди (даже если это не явная боль или неприятные ощущения длились меньше 20 минут),
• боль в верхней части живота (сердечная может маскироваться под желудочную),
• болевые ощущения в левой руке (но может болеть и правое плечо),
• боль в челюсти (может казаться, что болят нижние зубы),
• одышка (даже легкая).
Все это — поводы без паники, но довольно оперативно обратиться к кардиологу. Впрочем, не только весной — в любое время года.
ИД «Собеседник»: последние новости
Прослушивание музыки помогает быстрее восстановиться после операции Житель Лондона может стать вторым пациентом, излечившимся от ВИЧ-инфекции Высокий тестостерон повышает риск сердечной недостаточности в 8 раз
Комментарии
Новости
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Раскрыт смертельный вред газировки
ЗОЖ Новости
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Сколько времени есть у человека с инфарктом
ЗОЖ Наука
Второй человек в мире может вылечиться от ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение