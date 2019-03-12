Пять причин показаться кардиологу весной

Есть мнение, что неустойчивая погода портит жизнь пациентам кардиологов. Посмотрим, стоит ли волноваться и где можно «подстелить соломки», если вы — сердечник.

Погода, сад и весна

Волноваться из-за наступившей весны точно не стоит, а вот планово посетить в это время года своего врача нужно: даже без веского повода человеку с сердечно-сосудистым диагнозом делать это стоит минимум 2 раза в год.

Весной довольно часто меняется атмосферное давление — много и дождливых дней, и солнечных, и это увеличивает риск повышения артериального давления.

Многие люди к тому же начинают активно работать на садовых участках — после зимы, когда физической работой вообще не занимались. Это увеличивает риск обострений ишемической болезни сердца (ИБС), стенокардии.

Достаточно весной и простудных заболеваний, а у пациентов с хроническими сердечными диагнозами они тоже могут приводить к обострениям. Таковы основные весенние риски.

Всю весну под присмотром врача не просидишь, но провести это прекрасное время года в тревоге за свое здоровье тоже не хочется.

Что можно сделать для подстраховки?

— Контролировать давление, если есть артериальная гипертензия: измерять два раза в день, утром и вечером, — советует кардиолог. — Если делать это ежедневно и принимать те препараты, что раньше прописал врач, риск гипертонических кризов сильно снижается. Пациенты с ИБС должны помнить, что любые не характерные для них физические усилия могут привести к сердечному приступу. До нагрузки, если ее не избежать, они могут принимать продленные препараты нитроглицерина — по рекомендации врача, конечно, и в той дозе, которую он определит. Все это — на фоне хорошего самочувствия, для профилактики.

Предвестники приступа

Но бывают ситуации, когда что-то явно не так — хотя и не настолько, чтобы срочно звонить в скорую. Некоторые симптомы могут быть возможными предвестниками сердечного приступа. Вот они:

• дискомфорт в груди (даже если это не явная боль или неприятные ощущения длились меньше 20 минут),

• боль в верхней части живота (сердечная может маскироваться под желудочную),

• болевые ощущения в левой руке (но может болеть и правое плечо),

• боль в челюсти (может казаться, что болят нижние зубы),

• одышка (даже легкая).

Все это — поводы без паники, но довольно оперативно обратиться к кардиологу. Впрочем, не только весной — в любое время года.