Пять причин показаться кардиологу весной 

Есть мнение, что неустойчивая погода портит жизнь пациентам кардиологов. Посмотрим, стоит ли волноваться и где можно «подстелить соломки», если вы — сердечник.
Погода, сад и весна
Волноваться из-за наступившей весны точно не стоит, а вот планово посетить в это время года своего врача нужно: даже без веского повода человеку с сердечно-сосудистым диагнозом делать это стоит минимум 2 раза в год.
Весной довольно часто меняется атмосферное давление — много и дождливых дней, и солнечных, и это увеличивает риск повышения артериального давления.
Многие люди к тому же начинают активно работать на садовых участках — после зимы, когда физической работой вообще не занимались. Это увеличивает риск обострений ишемической болезни сердца (ИБС), стенокардии.
Достаточно весной и простудных заболеваний, а у пациентов с хроническими сердечными диагнозами они тоже могут приводить к обострениям. Таковы основные весенние риски.
Всю весну под присмотром врача не просидишь, но провести это прекрасное время года в тревоге за свое здоровье тоже не хочется.
Что можно сделать для подстраховки?
— Контролировать давление, если есть артериальная гипертензия: измерять два раза в день, утром и вечером, — советует кардиолог. — Если делать это ежедневно и принимать те препараты, что раньше прописал врач, риск гипертонических кризов сильно снижается. Пациенты с ИБС должны помнить, что любые не характерные для них физические усилия могут привести к сердечному приступу. До нагрузки, если ее не избежать, они могут принимать продленные препараты нитроглицерина — по рекомендации врача, конечно, и в той дозе, которую он определит. Все это — на фоне хорошего самочувствия, для профилактики.
Предвестники приступа
Но бывают ситуации, когда что-то явно не так — хотя и не настолько, чтобы срочно звонить в скорую. Некоторые симптомы могут быть возможными предвестниками сердечного приступа. Вот они:
• дискомфорт в груди (даже если это не явная боль или неприятные ощущения длились меньше 20 минут),
• боль в верхней части живота (сердечная может маскироваться под желудочную),
• болевые ощущения в левой руке (но может болеть и правое плечо),
• боль в челюсти (может казаться, что болят нижние зубы),
• одышка (даже легкая).
Все это — поводы без паники, но довольно оперативно обратиться к кардиологу. Впрочем, не только весной — в любое время года.