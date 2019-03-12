Медики из США вылечили артрит при помощи ультразвука

Американские врачи выяснили, что артрит можно подавить, стимулируя нервные клетки селезенки особыми ультразвуковыми импульсами и заставляя иммунитет перестать атаковать суставы. Результаты их опытов на мышах были представлены в журнале Nature Communications.

"Мы выяснили, что ультразуковые импульсы могут заметно снижать уровень воспалений в организме и менять его метаболизм. К примеру, мы обработали подобным образом часть селезенки и подавили выработку молекул, связанных с артритом. Аналогичным образом, стимуляция печени ликвидировала избыток сахара в крови", — рассказывает Крис Пулео (Chris Puleo) из Исследовательского центра General Electric в Нискаюне (США).

Ревматоидный и черепной артрит возникают в результате того, что иммунная система человека, по пока неизвестным причинам, начинает атаковать соединительные ткани в суставах. В результате этого в них развивается воспаление, и они начинают разрушаться. По текущим оценкам ВОЗ , от различных форм артрита страдает около 1% жителей Земли, и около 5% пожилых людей.

То, почему возникают артрит и прочие аутоиммунные болезни, ученые пока не знают. Существуют примерно равные основания полагать, что они могут быть редким последствием обычных инфекций, а также продуктом неких нарушений в работе генов и мутаций в них.

К примеру, недавно российские биологи показали, что волчанка и рассеянный склероз могут быть связаны с особыми каталитическими антителами, которые вырабатывают стволовые клетки костного мозга. С другой стороны, недавно их американские коллеги выяснили, что волчанка возникает из-за нарушения "связи" между микрофлорой кишечника и иммунитетом.

По этой причине лекарств ни от волчанки, ни от рассеянного склероза, ни от артрита пока не существует. Поэтому врачи и больные вынуждены бороться с симптомами этих болезней, принимая обезболивающие или препараты, подавляющие иммунитет и обладающие серьезными побочными эффектами.

Пулео и его коллеги, а также другая группа ученых из университета штата Мичиган в Миннеаполисе (США), выяснили, как можно избавиться от подобных болезней, не принимая никаких лекарств или не проходя никаких операций, изучая результаты опытов по стимуляции периферической нервной системы, "дирижирующей" активностью иммунитета.

Их внимание привлек эксперимент, авторы которого смогли защитить крыс от развития воспаления и гибели почек после резкого прекращения кровотока, "обстреляв" их живот при помощи ультразвуковых импульсов. Причиной этого, как тогда предположили биологи, было то, что это излучение как-то поменяло работу двух типов иммунных телец, Т— и В-клеток, играющих роль главного "тормоза" иммунной системы.

Команды Пулео и ученых из университета Мичигана предположили, что эти изменения были связаны с тем, что ультразвук влиял не на сам иммунитет, а на нервные клетки, управляющие работой селезенки, где созревают оба типа этих телец. Они проверили эту идею, вырастив несколько десятков мышей, предрасположенных к развитию артрита, вызвали у них вспышку болезни, введя в их суставу жидкость из организма больного грызуна.

Как оказалось, ультразвуковые импульсы действительно влияли на поведение селезенки и иммунных клеток, но далеко не всегда. Благотворный эффект возникал только в том случае, если облучалась конкретная область органа с частотой в один мегагерц, и четко выверенными силой давления на организм и перерывами между вспышками излучения.

Добавившись успеха, биологи проверили, можно ли подобным образом подавить две других похожих болезни — синдром раздраженного кишечника и токсическую гипергликемию, опасно высокий уровень сахара в крови, спровоцированный бактериальными токсинами.

И в том, и в другом случае, им удалось достичь схожих результатов, стимулируя печень и селезенку, что подтвердило эффективность работы ультразвука. И те, и другие медики надеются, что их открытия помогут создать стимуляторы, которые будут защищать их владельцев от артрита, волчанки и прочих болезней, связанных с неправильной работой иммунитета.