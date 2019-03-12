Грязный воздух убивает больше людей, чем сигареты

Ежегодно от загрязнения воздуха умирает, предположительно, больше людей, чем от курения табака, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале European Heart Journal.

По оценкам ученых, ежегодно во всем мире от болезней, вызванных плохим качеством воздуха, умирает около 8,8 миллиона человек.

"Для сравнения: по оценкам Всемирной организации здравоохранения , уровень смертности от курения табака составляет 7,2 миллиона (человек) в год. Таким образом, загрязнение воздуха сейчас представляет собой более серьезный фактор риска", — отмечается в описании исследования.

Согласно данным ученых, ежегодно от последствий загрязнения воздуха умирает 790 тысяч европейцев. Эта цифра больше чем в два раза превышает результаты предыдущих исследований. При этом отмечается, что плохое качество воздуха сокращает среднюю продолжительность жизни в Европе больше чем на два года.

"Поскольку большинство загрязняющих воздух веществ появляются в результате сжигания ископаемых видов топлива, нам необходимо срочно переключиться на другие источники энергии", — цитирует издание Guardian одного из авторов исследования Йоса Леливельда из Института химии имени Макса Планка в Германии.

По его словам, использование чистой энергии из возобновляемых источников — это не только способ борьбы с изменением климата, но и возможность наполовину сократить число смертей, вызванных загрязнением воздуха.