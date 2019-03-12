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Грязный воздух убивает больше людей, чем сигареты 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ежегодно от загрязнения воздуха умирает, предположительно, больше людей, чем от курения табака, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале European Heart Journal.
По оценкам ученых, ежегодно во всем мире от болезней, вызванных плохим качеством воздуха, умирает около 8,8 миллиона человек.
"Для сравнения: по оценкам Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности от курения табака составляет 7,2 миллиона (человек) в год. Таким образом, загрязнение воздуха сейчас представляет собой более серьезный фактор риска", — отмечается в описании исследования.
Согласно данным ученых, ежегодно от последствий загрязнения воздуха умирает 790 тысяч европейцев. Эта цифра больше чем в два раза превышает результаты предыдущих исследований. При этом отмечается, что плохое качество воздуха сокращает среднюю продолжительность жизни в Европе больше чем на два года.
"Поскольку большинство загрязняющих воздух веществ появляются в результате сжигания ископаемых видов топлива, нам необходимо срочно переключиться на другие источники энергии", — цитирует издание Guardian одного из авторов исследования Йоса Леливельда из Института химии имени Макса Планка в Германии.
По его словам, использование чистой энергии из возобновляемых источников — это не только способ борьбы с изменением климата, но и возможность наполовину сократить число смертей, вызванных загрязнением воздуха.
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