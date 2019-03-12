Лицевая агнозия: история женщины, которая не различает лица

Однажды жительнице Британии Бу Джейс в автобусе помахала женщина. Бу удивилась, когда выяснилось, что незнакомка — ее мать.

Дело в том, что британка страдает очень редким заболеванием — прозопагнозия, или лицевая агнозия. Люди с таким заболеванием не различают лиц. Они не узнают своих родственников, супругов и даже — собственное лицо.

Часто люди с лицевой агнозией не догадываются, что с ними что-то не так. Большую часть жизни Бу ругала себя, что не могла вспомнить чье-то лицо:

«Как только подумаешь об этом, сразу становится грустно, поэтому я стараюсь не думать. Это все непросто и можно физически и эмоционально вымотать себя, когда целый день проводишь где-нибудь на людях и все время думаешь: мне надо было с ним или с ней заговорить или нет?»

В сорок лет женщина узнала о заболевании из репортажа по телевизору.

«Я сразу поняла, что единственная причина, по которой я не узнаю человека, — потому, что мой мозг физически не способен этого сделать, — говорит она. — И я тут же перестала себя бранить и постаралась подойти к этой проблеме с другого конца».

Людям с такой особенностью живется очень тяжело. Они не узнают самых близких. Бу рассказывает, как недавно не узнала собственного отца, встретившись с ним во время отпуска.

Бу встречается с мужчиной по имени Деви. Она рассказывает, что он помогает ей — украдкой подсказывает женщине, с кем она разговаривает. Он также разъясняет ей сюжет и персонажей фильма, иначе она не понимает сюжета.

Как же это работает? Прозопагнозию очень сложно описать. Люди с таким заболеванием говорят, что видят глаза, уши и рот, но не могут удержать все в голове в форме единого образа.

Бу говорит, что такое состояние помешало ее карьере, когда она работала в розничной торговле и секретарем. Сейчас она стала писательницей и работает на дому.

Бу рассказывает, что для того чтобы узнавать людей, она придумала ряд собственных приемов. Она распознает людей по прическе, украшениям, стилю одежды, голосу, типу фигуры и силуэту.

По словам ученых, каждый пятидесятый человек в мире плохо различает лица. Конечно, это не всегда выражается прозопагнозией, как у Бу.

Например, Ричард Уорр из Кардиффа тоже страдает лицевой агнозией — но в более легкой форме:

«В основном это проявляется с теми людьми, которых я не знаю близко — то есть я мог с ними раньше встречаться на короткое время или же общался в течение нескольких дней или недель».

У заболевания есть два вида: приобретенная лицевая агнозия, полученная в результате травмы мозга и врожденная — когда в мозге отсутствуют нужные нейронные связи.

В интернете существуют целые группы поддержки для людей, страдающих лицевой слепотой.