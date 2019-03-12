Родители потеряли ребенка, скрыв диагноз от врачей 

В Морозовской больнице 12-летняя девочка умерла от воспаления почек. Ее заболевание было легко вылечить, если бы родители не скрыли, что у нее ВИЧ.
Сообщается, что диагноз девочке поставили при рождении, оба ее родителя заражены инфекцией, но не распространялись об этом. Сам ребенок не знал о своей болезни, в школе тоже никто не был предупрежден.
25 февраля девочке стало плохо. Неделю родители лечили ее дома, а потом решились отвезти в больницу. Температура не спадала, а состояние ухудшалось. Вечером 9 марта ребенок скончался, а врачи сделал запрос в московский центр по контролю за СПИДом. И только потом узнали, что девочку лечили неправильно.
Родители уже заявили, что в больнице должны были знать о ее диагнозе. Ее мать сообщила, что год назад ребенка клали в больницу. Она была уверена, что информация осталась в ее карте.
Пока неизвестно, как поступят с родителями девочки.