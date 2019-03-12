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Найден способ лечения сердечных патологий 

Москва24 38 минут назад
Фото: depositphotos.com
Российские медики разработали новый метод лечения сложных сердечных патологий, основанный на использовании стволовых клеток. Об этом пишет газета "Известия" во вторник, 12 марта.
Препараты, созданные на основе стволовых клеток, можно вводить пациенту с помощью капельницы, либо же возможны инъекции прямо в сердечную мышцу. Этот метод позволяет сократить очаги повреждения после инфарктов, снизить болевой синдром и сделать сосуды более эластичными.
Издание отмечает, что препарат позволяет увеличить продолжительность и качество жизни пациента. При этом в ряде случаев его использование позволит отказаться от проведения операции.
Новую технологию внедряют ученые Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны России и специалисты Тульского государственного университета.
Ранее сообщалось, что сотрудники МФТИ и Научно-медицинского центра гематологии Минздрава РФ разрабатывают ультразвуковой гаджет, который будет находить и уничтожать тромбы в кровеносных сосудах. Поскольку метод неинвазивен, его можно применять для проверки даже крупных сосудов.
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