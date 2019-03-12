Названы самые медленно стареющие страны

Жители Японии начинают страдать от возрастных заболеваний позднее всех в мире, выяснили эксперты.

Ученые из Вашингтонского университета составили рейтинг стран, чьи обитатели дольше сохраняют хорошее здоровье.

Они учли 92 заболевания, связанных со старением организма: 13 сердечно-сосудистых, 35 видов рака, 6 хронических респираторных болезней, три вида диабета и отклонений в работе почек, а также 6 наиболее распространенных травм (например, перелом шейки бедра).

На первом месте, как уже упоминалось, оказалась Страна восходящего солнца, которая разделила достижение со Швейцарией — жители обеих стран сталкиваются с возрастными диагнозами в среднем в 76,1 лет, сообщает The Lancet Public Health.

Следующую строчку заняли Франция и Сингапур — там возраст старения составил ровно 70 лет.

Дальше следуют Кувейт (75,3), Южная Корея (75,1), Испания (также 75,1), Италия (74,8), Пуэрто-Рико (74,6) и Перу (74,3).

Список самых нездоровых стран возглавила Папуа-Новая Гвинея — жители этой страны начинают страдать от плохого здоровья уже к возрасту 45,6 лет. Кроме того, в рейтинг вошли, в порядке убывания, Маршалловы острова, Афганистан, Вануату, Соломоновы острова, Центральная африканская республика, Лесото, Кирибати, Гвинея-Биссау и Микронезия.

Эксперты установили, что в 108 странах жители сталкивались с возрастными заболеваниями раньше, чем должны были, а в 87 государствах процесс старения, напротив, протекал медленнее.

Наибольшее количество смертей было связано с ишемической болезнью сердца, кровоизлиянием в мозг и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Ранее сообщалось, что эксперты назвали страны с самым чистым воздухом. Первое место досталось Исландии.