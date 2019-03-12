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У британки после инсульта появился русский акцент 

Lenta.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Ливерпуль начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта. Как сообщает издание Liverpool Echo, врачи не ожидали, что она в принципе сможет говорить.
В 2014 году 69-летней Роуз Гриффитс (Rose Griffiths) неожиданно стало плохо на работе в магазине. Женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.
Британку доставили в больницу, где доктора объяснили ей, что она вряд ли снова сможет жить полноценной жизнью. Тем не менее, Гриффитс упорно занималась и через некоторое время научилась писать левой рукой. Позже она снова начала говорить, однако речь британки, с рождения жившей в центре Ливерпуля, приобрела ярко выраженный русский акцент. Врачи объяснили это синдромом иностранного акцента — редким и неизлечимым осложнением после инсульта или черепно-мозговой травмы.
Со временем Гриффитс начала говорить с восточно-европейским акцентом, а затем — с немецким. «Я люблю поболтать с людьми, но после инсульта люди не хотели со мной общаться, потому что думали, что я их не понимала. Я чувствовала себя очень одинокой», — пожаловалась женщина.
Чтобы справиться с дефицитом общения Гриффитс присоединилась к местной ассоциации людей, переживших инсульт. Спустя пять лет после приступа женщина приняла, что к ней не вернется ее акцент, однако перестала из-за этого переживать.
«Пока я могу говорить, мне все равно, как я это делаю», — добавила она. Женщина стала волонтером ассоциации, а также участвует в благотворительных акциях. По ее словам, собеседники стали терпеливее относиться к ней, так как понимают, что она пережила инсульт.
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