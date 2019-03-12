Названы четыре признака ухудшения здоровья

Ученые считают, что изменение подчерка является одним из симптомов приближения болезни Паркинсона.

Яркие сны, в которых человек проявляет агрессию, также служат сигналом данного неврологического заболевания.

Вторым признаком ухудшения здоровья являются проблемы со сном. При бессоннице у человека появляются усталость и вялость, что повышает шансы постоянного пребывания в стрессовом состоянии.

Апатия, приступы бесконтрольного гнева и раздражения также служат сигналом начинающейся депрессии.

Еще одним признаком ухудшения здоровья человека являются частые походы в туалет. При диабете второго типа почкам приходится работать в усиленном режиме, чтобы снизить показатели сахара. Избыток последнего повреждает кровеносные сосуды и нервы.

Медики отмечают, что своевременная диагностика заболевания поможет вылечить большинство болезней.