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Названы четыре признака ухудшения здоровья 

runews24.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: runews24.ru
Ученые считают, что изменение подчерка является одним из симптомов приближения болезни Паркинсона.
Яркие сны, в которых человек проявляет агрессию, также служат сигналом данного неврологического заболевания.
Вторым признаком ухудшения здоровья являются проблемы со сном. При бессоннице у человека появляются усталость и вялость, что повышает шансы постоянного пребывания в стрессовом состоянии.
Апатия, приступы бесконтрольного гнева и раздражения также служат сигналом начинающейся депрессии.
Еще одним признаком ухудшения здоровья человека являются частые походы в туалет. При диабете второго типа почкам приходится работать в усиленном режиме, чтобы снизить показатели сахара. Избыток последнего повреждает кровеносные сосуды и нервы.
Медики отмечают, что своевременная диагностика заболевания поможет вылечить большинство болезней.
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