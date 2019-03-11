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Названо вещество, способное остановить развитие рака кишечника 

Вечерняя Москва + ещё 2 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты из Института метаболических исследований Макса Планка в Кельне заявили о том, что инсулин может предотвратить развитие рака кишечника.
Сперва ученые рассказали о причинах возникновения заболевания: лишний вес зачастую служит причиной появления злокачественных образований в толстой кишке. В связи с этим ожирение ведет к воспалительным реакциям, которые вызваны проходом бактерий через эпителий кишечника.
Обычно проникновению патогенных клеток препятствует наружный клеточный слой, но у страдающих ожирением данный механизм не функционирует. Так, ДНК больного повреждается, а вместе с этим появляется почва для прогрессирования онкологического заболевания.
Инсулин же, по утверждению экспертов, способен спровоцировать выработку бактерий клеток эпителия, которые поддерживают своеобразный кишечный барьер.
Тем не менее, у людей с избыточным весом нередко теряется восприимчивость организма к вышеуказанному веществу, что и повышает риск развития рака и диабета. Статья соответствующего содержания приведена на сайте Института Макса Планка.
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