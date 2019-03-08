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Названа опасность высокого уровня тестостерона 

РИА Новости 2 часа назад
Высокий уровень тестостерона у мужчин связан с образованием тромбов, сердечной недостаточностью и сердечным приступом, выяснили исследователи Университета Нью-Йорка и Университета Гонконга. Их научная работа опубликована в журнале British Medical Journal.
Эксперты проанализировали данные 3 225 мужчин в возрасте 50-75 лет, которые принимали участие в международном профилактическом обследовании на рак простаты, и у тех, чей уровень тестостерона был повышенный, попытались обнаружить общие гены.
Затем эксперты обратились к Биобанку Соединенного Королевства, где сравнили найденные гены с генами более 392 тысяч британцев обоих полов, чтобы найти связь между наличием этих генов и повышенным образованием тромбов, сердечной недостаточностью или сердечным приступом.
В результате исследователи выяснили, что, в частности, наличие гена JMJD1C может в два раза повысить риск образования тромбов, а также в 7,8 раз — сердечной недостаточности.
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