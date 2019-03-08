Названа опасность высокого уровня тестостерона

Высокий уровень тестостерона у мужчин связан с образованием тромбов, сердечной недостаточностью и сердечным приступом, выяснили исследователи Университета Нью-Йорка и Университета Гонконга. Их научная работа опубликована в журнале British Medical Journal.

Эксперты проанализировали данные 3 225 мужчин в возрасте 50-75 лет, которые принимали участие в международном профилактическом обследовании на рак простаты, и у тех, чей уровень тестостерона был повышенный, попытались обнаружить общие гены.

Затем эксперты обратились к Биобанку Соединенного Королевства, где сравнили найденные гены с генами более 392 тысяч британцев обоих полов, чтобы найти связь между наличием этих генов и повышенным образованием тромбов, сердечной недостаточностью или сердечным приступом.

В результате исследователи выяснили, что, в частности, наличие гена JMJD1C может в два раза повысить риск образования тромбов, а также в 7,8 раз — сердечной недостаточности.