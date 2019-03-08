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Врачи 30 минут запускали остановившееся сердце годовалого мальчика 

Lenta.ru 1 час назад
В китайском городе Фошань, провинция Гуандун, врачам удалось реанимировать ребенка, у которого более 30 минут не билось сердце. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Мать взяла годовалого сына в магазин и по дороге дала ему кусок банана. Вскоре женщина заметила, что мальчик задыхается и повела его в больницу. Чтобы добраться туда, им понадобилось около получаса. К тому времени у ребенка остановилось сердце, и он перестал дышать.
В больнице из горла мальчика извлекли банан, которым он подавился. Затем пять врачей, сменяя друг друга, стали делать ребенку непрямой массаж сердца. В течение 30 минут они совершили 3,6 тысячи нажатий на его грудную клетку. После этого у него восстановилось слабое сердцебиение.
«Мы были рады в тот момент. Произошло чудо», — рассказывает один из медиков.
Врачи не исключают, что продолжительное отсутствие кровоснабжения могло нанести непоправимый ущерб мозгу мальчика.
В январе сообщалось, что в Китае врачи в течение двух с половиной часов делали массаж сердца пациенту, который оказался на грани смерти. За это время они совершили 15 тысяч нажатий на его грудную клетку.
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