Названы опасности фильтрованного пива

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Ученые рассказали об опасностях фильтрованного пива 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фильтрованное пиво может быть опасно для здоровья человека, предупреждают ученые. Напиток может содержать в себе набор тяжелых металлов в частности мышьяк и свинец.
В процессе фильтрации концентрация опасных веществ может превысить норму. Отмечается, что содержание мышьяка и свинца может быть больше безопасного в восемь раз в некоторых видах фильтрованного пива.
Ученые объясняют такой эффект использованием диатомовой земли. Ее использую для очищения алкоголя от осадков. Данные опубликованы в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Кроме того, в пиве содержатся фитоэстрогены (растительный аналог женского полового гормона эстрогена). В некоторых случаях употребление пива в больших количествах может вызывать у мужчин отложиение жира по женскому типу.
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