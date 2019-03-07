Названы опасности фильтрованного пива

Ученые рассказали об опасностях фильтрованного пива

Фильтрованное пиво может быть опасно для здоровья человека, предупреждают ученые. Напиток может содержать в себе набор тяжелых металлов в частности мышьяк и свинец.

В процессе фильтрации концентрация опасных веществ может превысить норму. Отмечается, что содержание мышьяка и свинца может быть больше безопасного в восемь раз в некоторых видах фильтрованного пива.

Ученые объясняют такой эффект использованием диатомовой земли. Ее использую для очищения алкоголя от осадков. Данные опубликованы в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Кроме того, в пиве содержатся фитоэстрогены (растительный аналог женского полового гормона эстрогена). В некоторых случаях употребление пива в больших количествах может вызывать у мужчин отложиение жира по женскому типу.