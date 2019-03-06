Названы опасные для здоровья сердца диеты

Рацион с небольшим количеством сахара и прочих углеводов оказались опасными для жизни человека, так как они заметно повышают вероятность развития мерцательной аритмии. Об этом рассказали врачи, выступавшие на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне.

"Пока никто не может точно сказать, как именно влияет на организм длительный отказ от приема углеводов, особенно на болезни сердца и сосудов. С другой стороны, мы показали, что переходить на эту диету нужно крайне осторожно, учитывая ее связь с развитием аритмии",

— заявил Сяодун Чжуан (Xiaodong Zhuang) из университета Суня Ятсена в Гуанчжоу (Китай).

Мерцательная аритмия — одно из самых распространенных заболеваний, связанных с нарушением сердечного ритма. Она может приводить к возникновению тромбов и остановке сердца. Вдобавок, сгустки крови могут проникнуть в другие органы, в частности, в мозг, и вызвать ишемический инсульт.

В последние годы медики и ученые начали активно искать факторы риска, способствующие развитию этой болезни. Иногда эти поиски приводят к неожиданным открытиям. К примеру, недавно они выяснили, что кофе не повышает шансов заполучить эту болезнь, а длительные холода или заморозки, наоборот, способствуют развитию инфарктов у ее носителей.

Чжуан и его коллеги открыли еще одну необычную связь между мерцательной аритмией и разными аспектами жизни человека, изучив то, как популярные сегодня диеты с низким уровнем углеводов и большими количествами жиров и белков влияют на здоровье сердца человека.

Для этого они проанализировали данные, которые собирали медицинские службы США с 1985 по 2016 год в рамках проекта ARIC, направленного на поиск причин развития другой болезни сердца и сосудов — атеросклероза. В нем участвовало примерно 14 тысяч людей, не страдавших от болезней сердца на момент начала наблюдений.

В последующие годы почти две тысячи добровольцев получили диагноз "мерцательная аритмия", что позволило китайским медикам сравнить истории их болезней с тем, какими вредными привычками они обладали и какой пищей они питались.

Разбив их на три группы по количеству употребляемых сахаров, Чжуан и его коллеги обнаружили, что частота развития аритмии была наиболее низкой у людей, не отказывавших себе в углеводах, и наиболее высокой у сторонников кетодиеты и других видов "здорового питания". Они заполучали подобные проблемы на 16-18% чаще, чем остальные участники опытов.

С чем это связано, ученые пока не знают. Как предполагают Чжуан и его коллеги, повышенная уязвимость любителей диет к аритмии была связана с тем, что они лишали себя антиоксидантов, содержащихся в больших количествах в фруктах и овощах. Дальнейшие наблюдения помогут проверить эту гипотезу и понять, что именно ведет к развитию болезни.