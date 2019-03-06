Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы опасные для здоровья сердца диеты 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рацион с небольшим количеством сахара и прочих углеводов оказались опасными для жизни человека, так как они заметно повышают вероятность развития мерцательной аритмии. Об этом рассказали врачи, выступавшие на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне.
"Пока никто не может точно сказать, как именно влияет на организм длительный отказ от приема углеводов, особенно на болезни сердца и сосудов. С другой стороны, мы показали, что переходить на эту диету нужно крайне осторожно, учитывая ее связь с развитием аритмии",
— заявил Сяодун Чжуан (Xiaodong Zhuang) из университета Суня Ятсена в Гуанчжоу (Китай).
Мерцательная аритмия — одно из самых распространенных заболеваний, связанных с нарушением сердечного ритма. Она может приводить к возникновению тромбов и остановке сердца. Вдобавок, сгустки крови могут проникнуть в другие органы, в частности, в мозг, и вызвать ишемический инсульт.
В последние годы медики и ученые начали активно искать факторы риска, способствующие развитию этой болезни. Иногда эти поиски приводят к неожиданным открытиям. К примеру, недавно они выяснили, что кофе не повышает шансов заполучить эту болезнь, а длительные холода или заморозки, наоборот, способствуют развитию инфарктов у ее носителей.
Чжуан и его коллеги открыли еще одну необычную связь между мерцательной аритмией и разными аспектами жизни человека, изучив то, как популярные сегодня диеты с низким уровнем углеводов и большими количествами жиров и белков влияют на здоровье сердца человека.
Для этого они проанализировали данные, которые собирали медицинские службы США с 1985 по 2016 год в рамках проекта ARIC, направленного на поиск причин развития другой болезни сердца и сосудов — атеросклероза. В нем участвовало примерно 14 тысяч людей, не страдавших от болезней сердца на момент начала наблюдений.
В последующие годы почти две тысячи добровольцев получили диагноз "мерцательная аритмия", что позволило китайским медикам сравнить истории их болезней с тем, какими вредными привычками они обладали и какой пищей они питались.
Разбив их на три группы по количеству употребляемых сахаров, Чжуан и его коллеги обнаружили, что частота развития аритмии была наиболее низкой у людей, не отказывавших себе в углеводах, и наиболее высокой у сторонников кетодиеты и других видов "здорового питания". Они заполучали подобные проблемы на 16-18% чаще, чем остальные участники опытов.
С чем это связано, ученые пока не знают. Как предполагают Чжуан и его коллеги, повышенная уязвимость любителей диет к аритмии была связана с тем, что они лишали себя антиоксидантов, содержащихся в больших количествах в фруктах и овощах. Дальнейшие наблюдения помогут проверить эту гипотезу и понять, что именно ведет к развитию болезни.
Последние новости
На Украине создали батальон для "освобождения Крыма" Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию США, вынудив Европу строить терминалы для СПГ, сыграли на руку России
Комментарии2
Новости , ЗОЖ
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Сколько времени есть у человека с инфарктом
ЗОЖ Наука
Второй человек в мире может вылечиться от ВИЧ
Новости Болезни и лекарства
Тысячи россиян глохнут из-за наушников
Новости
Как телефон в спальне портит здоровье
Новости
Чем занимаются врачи в «Матросской тишине»
Новости
Из-за банкета врачи отказали в помощи ребёнку
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение