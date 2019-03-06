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Как определить заболевание по состоянию носа 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Медики рассказали о том, по какой части человеческого тела легче всего понять, есть ли у него серьезные заболевания. По словам врачей, происходящие в организме процессы легко понять по состоянию носа. Именно это позволит поставить правильный диагноз и подсказать медикам путь к лечению.
Если же на крыльях носа сильно видны прожилки кровеносных сосудов, то это может свидетельствовать о гипертонии и даже воспалении вен. Лопнувшие сосуды и вовсе помогут распознать застойные явления в организме.
Также медики отметили, что если нос человека стал красновато-синий, то это является серьезным звонком для проверки артериального давления. Такой оттенок носа может свидетельствовать о слишком низком давлении.
По словам специалистов, периодическое покраснение носа может говорить о хронических проблемах с желудком, а посиневший кончик — о болезнях сердца или легких.
Если же у человека опухла переносица, то стоит обратиться к врачу. Вероятнее всего, в носу могли появиться полипы, которые требуют хирургического вмешательства, пишет «Утро.ру».
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Новости , Болезни и лекарства , Ytro.ru
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