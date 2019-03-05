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Почтальон подцепил «грипп» и остался без ног 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Почтальон из английского города Хоршем, графство Западный Суссекс, принял симптомы сепсиса за грипп и потерял ноги. Об этом сообщает издание Daily Mail.
46-летний Райан Нулти (Ryan Nulty) с утра чувствовал озноб и ломоту, однако все равно пошел разносить письма. Из-за недомогания почтальон смог преодолеть только половину 13-километрового маршрута, после чего вернулся домой. Он надеялся обойтись без визита к врачу, но его самочувствие продолжало ухудшаться. На следующий день на его лице появилась сыпь, а ноги стали чернеть.
Теряющего сознание Нулти доставили в больницу, где у него обнаружили сепсис, вызванный менингитом. Почтальон восемь дней провел в искусственной коме, а затем в течение трех дней по шесть часов в сутки подвергался гемодиализу. Недостаточное кровоснабжение конечностей вызвало гангрену, из-за которой ему пришлось ампутировать обе ноги.
После ампутации Нулти не сможет разносить письма, но надеется, что на почте для него найдется другая работа. «Моя жизнь перевернулась вверх тормашками в мгновение ока, но я совершенно не чувствую горечи или жалости к себе, — говорит он. — Это могло бы оказаться настоящей катастрофой, но у меня, к счастью, есть любящая семья, которая поддерживала меня во время болезни».
В 2018 году сообщалось, что житель британского города Уэстклифф-он-Си попал в больницу с тяжелой формой заражения крови из-за привычки грызть ногти на руках. Мужчина играет на гитаре в церковном хоре и считает, что молитвы прихожан помогли ему исцелиться.
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