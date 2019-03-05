За неправильное лечение будут наказывать

Министерство здравоохранения России представило на обсуждение общественности проект изменений к Кодексу об административных правонарушениях. Поправками будет введена ответственность за оказание медицинской помощи, не отвечающей нормам, а для чиновников региона — за отсутствие условий для качественного лечения.

Необходимость ввести ответственность за качество лечения связывают с тем, что большая часть обращений в орган по надзору в сфере здравоохранения связаны с вопросами качества и безопасности медицинской деятельности.

Если законопроект будет принят, то медицинскую организацию за оказание несоответствующей стандартам качества медицинской помощи будут наказывать штрафом от 50 до 70 тысяч рублей, а должностных лиц — штрафами от 10 до 20 тысяч рублей. Если же нарушение будет касаться отсутствия условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи, то накажут чиновников регионального уровня в сфере здравоохранения, штраф для них составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Ожидается, что если законопроект будет принят, поправки вступят в силу с начала 2022 года, когда будут завершены и новые клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи.