Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

За неправильное лечение будут наказывать 

Банки Сегодня 3 часа назад
Фото: Банки Сегодня
Министерство здравоохранения России представило на обсуждение общественности проект изменений к Кодексу об административных правонарушениях. Поправками будет введена ответственность за оказание медицинской помощи, не отвечающей нормам, а для чиновников региона — за отсутствие условий для качественного лечения.
Необходимость ввести ответственность за качество лечения связывают с тем, что большая часть обращений в орган по надзору в сфере здравоохранения связаны с вопросами качества и безопасности медицинской деятельности.
Если законопроект будет принят, то медицинскую организацию за оказание несоответствующей стандартам качества медицинской помощи будут наказывать штрафом от 50 до 70 тысяч рублей, а должностных лиц — штрафами от 10 до 20 тысяч рублей. Если же нарушение будет касаться отсутствия условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи, то накажут чиновников регионального уровня в сфере здравоохранения, штраф для них составит от 10 до 20 тысяч рублей.
Ожидается, что если законопроект будет принят, поправки вступят в силу с начала 2022 года, когда будут завершены и новые клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи.
Кроме того, в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин потребовал ускорить переход медицинских организаций России на программу «Бережливая поликлиника». Это предполагает более эффективную работу самой организации, сокращение расходов ресурсов, расширение спектра услуг, а также изменение подхода к работе с пациентами.
Банки Сегодня: последние новости
За купленные жизненно важные лекарства дадут налоговый вычет Президент: учителя при переезде в село получат миллион рублей В Госдуме предложили застраховать профессиональную ответственность всех врачей
Комментарии5
Новости , Владимир Путин , Минздрав РФ
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Чем занимаются врачи в «Матросской тишине»
Новости
Из-за банкета врачи отказали в помощи ребёнку
Новости
Названы самые вредные для здоровья каши
ЗОЖ
Зафиксировано рождение загадочных детей-химер
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
Народная медицина
Главные опасности скачков атмосферного давления
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение