За неправильное лечение будут наказывать 

Министерство здравоохранения России представило на обсуждение общественности проект изменений к Кодексу об административных правонарушениях. Поправками будет введена ответственность за оказание медицинской помощи, не отвечающей нормам, а для чиновников региона — за отсутствие условий для качественного лечения.
Необходимость ввести ответственность за качество лечения связывают с тем, что большая часть обращений в орган по надзору в сфере здравоохранения связаны с вопросами качества и безопасности медицинской деятельности.
Если законопроект будет принят, то медицинскую организацию за оказание несоответствующей стандартам качества медицинской помощи будут наказывать штрафом от 50 до 70 тысяч рублей, а должностных лиц — штрафами от 10 до 20 тысяч рублей. Если же нарушение будет касаться отсутствия условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи, то накажут чиновников регионального уровня в сфере здравоохранения, штраф для них составит от 10 до 20 тысяч рублей.
Ожидается, что если законопроект будет принят, поправки вступят в силу с начала 2022 года, когда будут завершены и новые клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи.
Кроме того, в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин потребовал ускорить переход медицинских организаций России на программу «Бережливая поликлиника». Это предполагает более эффективную работу самой организации, сокращение расходов ресурсов, расширение спектра услуг, а также изменение подхода к работе с пациентами.