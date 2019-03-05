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Доказан вред популярных бытовых товаров для мужчин 

Lenta.ru + ещё 3 13 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, что химические вещества, встречающиеся в популярных бытовых товарах и пище, способствуют бесплодию у мужчин и домашних собак. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи протестировали влияние пластификатора диоктилфталата (DEHP) и полихлорированного бифенила 153 на образцы спермы от доноров и племенных собак. DEHP содержится в одежде, коврах, игрушках, проводах и напольных покрытиях, а бифенил 153, который является запрещенным веществом, по-прежнему обнаруживается в окружающей среде и продуктах питания.
Оказалось, что химикаты оказывают одинаковое повреждающее воздействие на половые клетки человека и животных. Это подтвердило результаты прошлых исследований, в которых оценивалось влияние загрязнителей на функции спермы собак, а выводы экстраполировали на организм людей. Тогда ученые предполагали, что вещества в концентрациях, обнаруживаемых в мужском репродуктивном тракте, снижают подвижность сперматозоидов и вызывают нарушения ДНК, что приводит к бесплодию.
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