Россияне получат налоговый вычет при покупке лекарств

Правительство решило изменить механизм государственной поддержки людей, которым нужны лекарства. Сегодня, не имея права на льготы, можно оформить налоговый вычет при покупке лекарств, которые входят в перечень так называемого социального налогового вычета. Он включает чуть более 400 препаратов.

Однако этот список не пересматривался с 2007 года: в нем не представлены современные высокоэффективные лекарственные препараты, у ряда позиций истекли сроки государственной регистрации, а часть их фактически не представлена на российском фармацевтическом рынке, что ограничивает ассортимент лекарственных препаратов, доступных для частичного возмещения их стоимости.

В то же время кабинет министров регулярно дополняет так называемые перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В него включены более 700 позиций.

"Теперь при получении социального налогового вычета будут учитываться расходы на те лекарства, которые входят в перечень ЖНВЛП",