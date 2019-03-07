Правительство решило изменить механизм государственной поддержки людей, которым нужны лекарства. Сегодня, не имея права на льготы, можно оформить налоговый вычет при покупке лекарств, которые входят в перечень так называемого социального налогового вычета. Он включает чуть более 400 препаратов.
Однако этот список не пересматривался с 2007 года: в нем не представлены современные высокоэффективные лекарственные препараты, у ряда позиций истекли сроки государственной регистрации, а часть их фактически не представлена на российском фармацевтическом рынке, что ограничивает ассортимент лекарственных препаратов, доступных для частичного возмещения их стоимости.
В то же время кабинет министров регулярно дополняет так называемые перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В него включены более 700 позиций.
"Теперь при получении социального налогового вычета будут учитываться расходы на те лекарства, которые входят в перечень ЖНВЛП",
— заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства об изменениях в Налоговый кодекс.