Подмосковные врачи удалили у пациентки опухоль весом 11 кг

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В стационар родильного дома Ногинской центральной районной больницы бригадой «скорой помощи» была доставлена женщина в возрасте 50 лет с жалобами на высокую температуру, сильные боли в животе и слабость. При обследовании врачи обнаружили у пациентки гигантскую миому — доброкачественную опухоль матки — весом 11 кг. Врачи Ногинской больницы провели успешную операцию по удалению гигантской миомы у пациентки. Сейчас женщина продолжает находиться в больнице под наблюдением медиков. Специалисты оказывают ей всю необходимую помощь», — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев , его слова приводит пресс-служба.

По его словам, более 10 лет женщина не наблюдалась у гинеколога.

«Призываю всех жителей региона внимательнее относиться к собственному здоровью и регулярно проходить медицинские обследования, в том числе — диспансеризацию», — подчеркнул министр.

По его словам, в 2018 г. в Подмосковье диспансеризацию прошли более 1,16 млн человек.