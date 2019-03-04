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Подмосковные врачи удалили у пациентки опухоль весом 11 кг 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
«В стационар родильного дома Ногинской центральной районной больницы бригадой «скорой помощи» была доставлена женщина в возрасте 50 лет с жалобами на высокую температуру, сильные боли в животе и слабость. При обследовании врачи обнаружили у пациентки гигантскую миому — доброкачественную опухоль матки — весом 11 кг. Врачи Ногинской больницы провели успешную операцию по удалению гигантской миомы у пациентки. Сейчас женщина продолжает находиться в больнице под наблюдением медиков. Специалисты оказывают ей всю необходимую помощь», — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, более 10 лет женщина не наблюдалась у гинеколога.
«Призываю всех жителей региона внимательнее относиться к собственному здоровью и регулярно проходить медицинские обследования, в том числе — диспансеризацию», — подчеркнул министр.
По его словам, в 2018 г. в Подмосковье диспансеризацию прошли более 1,16 млн человек.
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