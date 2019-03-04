Российские врачи произвели фурор в области лечения рака

Российские врачи провели конференцию, во время которой рассказали о новых разработках лечения злокачественной опухоли. Важная встреча объединила специалистов из разных регионов страны.

В многопрофильном центре "СОГАЗ" в Геленджике состоялось собрание медиков, которые было посвящено обсуждению диагностики рака желудка — одного из самых частых онкологических заболеваний. Специалисты узнали о важных тенденциях абдоминальной хирургии, познакомились с современных оборудованием и наблюдали за тем, как профессионалы проводят операции по удалению опасной опухоли. Прямую трансляцию смотрели медики из разных городов страны: Санкт-Петербурга, Тобольска, Колпино.

По мнению врачей, у пациентов есть больше шансов вылечить страшное заболевание, если они будут регулярно проходить обследование. "Мы активно пропагандируем диспансеризацию и раннюю диагностику различного рода заболеваний. Мы всегда рекомендуем скрининговое выполнение определенного рода исследований даже здоровым пациентам", — отметил заведующий хирургическим отделением Андрей Проценко в интервью Пятому каналу.