Медики: женщины вызывают скорую мужьям чаще, чем себе

Польские специалисты установили, что женщины с большей готовностью вызывают скорую для своих мужей при симптоматике инфаркта, но при этом намного реже обращаются за помощью сами.

Врачи полагают, что зачастую представительницы прекрасного пола на уровне материнского инстинкта ставят здоровье других выше своего собственного. В связи с этим женщины игнорируют симптомы не только сердечных заболеваний, но и болезней в спине, плечах и животе.

В качестве причин, по которым дамы подвергают себя такому риску, были названы следующие: сочетание суетливой жизни с распространенным мнением о том, что инфаркт «ударяет» обычно по мужчинам приводит к тому, что женщины получают менее эффективную поддержку.

Они просто не успевают, отдавая все время работе по дому, отправляя детей в школу, занимаясь семейными делами. Это особенно касается молодых женщин.

К таким результатам эксперты пришли, изучив данные 7500 тысяч пациенток, переживших острый инфаркт. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, как уберечь себя от раннего инфаркта.