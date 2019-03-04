Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медики: женщины вызывают скорую мужьям чаще, чем себе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Польские специалисты установили, что женщины с большей готовностью вызывают скорую для своих мужей при симптоматике инфаркта, но при этом намного реже обращаются за помощью сами.
Врачи полагают, что зачастую представительницы прекрасного пола на уровне материнского инстинкта ставят здоровье других выше своего собственного. В связи с этим женщины игнорируют симптомы не только сердечных заболеваний, но и болезней в спине, плечах и животе.
В качестве причин, по которым дамы подвергают себя такому риску, были названы следующие: сочетание суетливой жизни с распространенным мнением о том, что инфаркт «ударяет» обычно по мужчинам приводит к тому, что женщины получают менее эффективную поддержку.
Они просто не успевают, отдавая все время работе по дому, отправляя детей в школу, занимаясь семейными делами. Это особенно касается молодых женщин.
К таким результатам эксперты пришли, изучив данные 7500 тысяч пациенток, переживших острый инфаркт. Об этом пишет Daily Mail.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, как уберечь себя от раннего инфаркта.
Вечерняя Москва: последние новости
Медики назвали продукты, избавляющие от головной боли Назван продукт, помогающий предотвратить развитие рака Эксперты перечислили первые признаки приближения глухоты
Комментарии
Новости , Болезни и лекарства
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Названы самые вредные для здоровья каши
ЗОЖ
Зафиксировано рождение загадочных детей-химер
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
Народная медицина
Главные опасности скачков атмосферного давления
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение