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Три члена семьи удалили желудки из страха перед раком 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Три члена семьи из Великобритании перенесли операцию по удалению желудка после обследований, подтвердивших их предрасположенность к раку. Об этом сообщает BBC News.
София Ахмед (Sophia Ahmed) и ее два брата Тахир Хан (Tahir Khan) и Омар (Omar Khan) из английского города Уолсолл, графство Стаффордшир, обратились в больницу после смерти их матери и сестры от рака желудка. Врачи порекомендовали пациентам провести гастрэктомию (удаление желудка), чтобы предотвратить риск заболевания.
В 2003 году их 49-летней матери Перл (Pearl Khan) диагностировали рак, и через полгода она умерла. Спустя десять лет в результате того же заболевания скончалась их 32-летняя сестра Ясмин (Yasmin Khan).
«Я вычитала в медицинской карте Ясмин, что этот тип рака может иметь генетическую предрасположенность. (…) Все посчитали меня сумасшедшей, пока мы не получили результаты анализов и не узнали, что я не зря волновалась»,
— вспоминает 39-летняя София.
Все три операции, проведенные в разное время, прошли успешно. Британка уточнила, что по-прежнему в состоянии «есть и делать что угодно».
«Единственная проблема заключается в контроле веса и дефиците определенных витаминов, однако, по сравнению с раком желудка, я не могу ни на что жаловаться»,
— добавила София. Позднее женщина смогла забеременеть и родить здорового ребенка.
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