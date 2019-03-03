Названа опасность работы в ночные смены

Женщины, работающие по ночам, имеют на 9% больше шансов получить раннюю менопаузу, даже если ночные смены в их рабочем графике случаются лишь несколько раз в месяц. Виной тому — нарушение выработки гормона сна мелатонина, который, помимо прочего, влияет ещё и на деятельность яичников. Напряжение и бессонница при работе в ночные смены также мешают женскому организму вырабатывать эстроген. Как результат всего этого — преждевременная менопауза.

Наступление климакса в более молодом возрасте не сулит женщинам ничего хорошего, поскольку повышает риск развития болезней сердца, остеопороза и деменции. Между тем, исследование показало, что даже случайные выходы в ночные смены чреваты неприятными последствиями.

Медики отследили состояние здоровья более 80 000 медсестёр, которые работали в ночную смену в течение 22 лет. Риск ранней менопаузы был обнаружен именно у тех, кто проработал в ночные смены почти два года с регулярность не менее трёх ночей в месяц, в дополнение к дневным и вечерним сменам. Было установлено, что женщины, которые в течение 20 месяцев или трижды в месяц выходили на работу в ночь, на 9% больше были подвержены риску ранней менопаузы. Для тех, у кого менопауза началась в возрасте до 45 лет, такое же количество ночных смен увеличило риск раннего климакса на 25%. Если же медсёстры работали в ночную смену более 20 лет, то риск возрастал до 73%.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Human Reproduction, авторы работы делают вывод: «Женщины, уже склонные к ранней менопаузе, могут ещё больше сократить свою репродуктивную функцию, работая по графику, включающему ночные смены».

Предыдущие исследования врачей также показали, что женщины, работающие в ночные смены, имеют больший риск развития рака молочной железы и эндометрии. Кроме того, такая работа повышает риск выкидыша и преждевременных родов у женщин. Ночные смены вызывают беспокойство, поскольку человек вынужден использовать искусственный свет в те часы, когда по своим циркадным ритмам он должен спать.