Минздрав объяснил запрет на применение некоторых лекарств

Производитель в праве обжаловать решение в Минздраве , который рассмотрит обращение в течении 15 рабочих дней.

В Минздраве разъяснили новый порядок приостановления использования лекарственных препаратов. Свод правил регулируется Законом об обращении лекарств, в котором прописаны конкретные причины, по которым пилюли не могут быть использованы.

Основная и главная — это нежелательные реакции организма на прием таблеток и опасные для человека особенности их взаимодействия с другими препаратами. В этом случае Росздравнадзор выдает рекомендации по изъятию лекарственного средства из обращения.

Аналогичное решение надзорный орган вправе принять, если обнаружит несоответствие данных о безопасности и эффективности препарата в его аннотации.

Поводом для запрета на продажу и использование могут стать результаты клинических исследований, подтвердившие недостоверность сведений поданных при регистрации производителем нового лекарства.

Отказ от устранения всех нарушений выписанный Росздравнадзором — еще один повод вывести препарат из обращения.

В документе также прописан порядок возобновления продажи препаратов.