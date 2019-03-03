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Минздрав объяснил запрет на применение некоторых лекарств 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Производитель в праве обжаловать решение в Минздраве, который рассмотрит обращение в течении 15 рабочих дней.
В Минздраве разъяснили новый порядок приостановления использования лекарственных препаратов. Свод правил регулируется Законом об обращении лекарств, в котором прописаны конкретные причины, по которым пилюли не могут быть использованы.
Основная и главная — это нежелательные реакции организма на прием таблеток и опасные для человека особенности их взаимодействия с другими препаратами. В этом случае Росздравнадзор выдает рекомендации по изъятию лекарственного средства из обращения.
Аналогичное решение надзорный орган вправе принять, если обнаружит несоответствие данных о безопасности и эффективности препарата в его аннотации.
Поводом для запрета на продажу и использование могут стать результаты клинических исследований, подтвердившие недостоверность сведений поданных при регистрации производителем нового лекарства.
Отказ от устранения всех нарушений выписанный Росздравнадзором — еще один повод вывести препарат из обращения.
В документе также прописан порядок возобновления продажи препаратов.
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Новости , Болезни и лекарства , Минздрав РФ , Росздравнадзор
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