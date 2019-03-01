Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обнаружен новый способ предотвращения рака 

Lenta.ru 39 минут назад
Ученые Копенгагенского университета в Дании определили механизм, который защищает ДНК от мутаций и препятствует развитию рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
В новом исследовании биологи изучили специфические органеллы — ядерные тела 53BP1 — в клетках человека. Их маркировали с помощью флуоресцентных красителей и наблюдали с помощью микроскопа в течение смены нескольких поколений клеток. Это позволило впервые отследить, что происходит с поврежденной ДНК со времени ее появления в материнских клетках до ее экспрессии (синтеза РНК и белков) в дочерних клетках.
Исследователи выяснили, что ядерные тела 53BP1 способствуют защите дочерних клеток от унаследованных повреждений ДНК. Ключевым компонентом этого механизма является фермент RAD52, относящийся к супрессорам опухолей.
Ядерные тела отсрочивают деление дочерних клеток и тем самым выигрывают время, необходимое для восстановления дефектов в генах, которые не были исправлены в материнской клетке. Если это не срабатывает, то повреждения навсегда остаются неисправленными, и при их накоплении могут развиться различные заболевания, включая рак.
Последние новости
В Пентагоне посчитали время подлета российских ракет к США Раскрыта позиция США по новому походу украинских кораблей в Керченский пролив Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Комментарии
Новости , Видео
Читайте также
Видео
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Названы самые вредные для здоровья каши
ЗОЖ
Зафиксировано рождение загадочных детей-химер
Новости
За какие медуслуги на самом деле не нужно платить
ЗОЖ
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
Народная медицина
Главные опасности скачков атмосферного давления
ЗОЖ
Поддельные лекарства заполонили интернет
Новости
Как правильно избавляться от лишнего веса
ЗОЖ
Назван продукт, резко увеличивающий риск рака
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение