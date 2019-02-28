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Врачи семь лет принимали опухоль мозга за мигрень 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница США подала в суд на четыре клиники, врачи которых в течение семи лет принимали опухоль головного мозга пациентки за симптомы мигрени. Как сообщает издание Daily Mail, она потребовала компенсацию в размере десяти миллионов долларов (660 миллионов рублей).
Эрика Флэтс (Erica Fletes) из американского города Юджин, штат Орегон, впервые обратилась в больницу в 2010 году с жалобами на головную боль и помутнения в глазах. Медики прописали лечение, однако никакие препараты не помогали.
В 2012 году американка прошла обследование мозга. Она утверждает, что уже тогда опухоль мозга была видна при сканировании, но лечащий врач ее не заметил. Пациентка продолжала страдать от головной боли, описывая спазмы как удары кувалдой по затылку.
Спустя два года Флэтс снова записалась на прием к врачу. Тот выслушал описанные ею симптомы и без дальнейших проверок прописал таблетки для снятия мышечного напряжения. В феврале 2017 года с теми же симптомами она направилась в отделение скорой помощи.
Там женщина пожаловалась на пульсирующую головную боль, тошноту, онемение правой части лица и рук и ухудшение зрения правого глаза. Доктора заключили, что у нее нестандартная форма мигрени, и отправили пациентку домой.
Затем последовала череда безрезультатных обращений к специалистам. С каждым днем состояние здоровья Флэтс ухудшалось: к тому моменту к списку недугов прибавилась боль в плечах и позвоночнике. В мае 2017 года американка записалась на прием к офтальмологу. Тот осмотрел ее глаза и отправил на прохождение МРТ.
В голове пациентки обнаружили огромную опухоль и немедленно провели операцию. Несмотря на то, что опухоль удалена на 80 процентов и продолжает сокращаться в размерах, женщина все еще испытывает головную боль и нуждается в дополнительном лечении.
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