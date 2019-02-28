Избыток жира превратил кровь больного в бледное «молоко»

Экстремальная стадия заболевания под названием гипертриглицеридэмия наступает, когда в крови человека скапливается предельное количество молекул жирных триглицеридов. Обычно это заболевание поддается излечению с помощью плазмафереза: медики извлекают плазму крови из организма, удаляют из нее избыток жирных включений и токсинов, а затем возвращают владельцу отфильтрованную кровь.

Однако в данном случае уровень триглицеридов в 36 раз превышал пиковые показатели и составил целых 180 грамм на литр жидкости! Эта густая, бледная кровь буквально забила аппарат для плазмофереза. Дважды.

Ничего удивительного в том, что мужчина обратился в больницу с целым набором симптомов: рвота, тошнота, головные боли, быстрое истощение — все это следствие аномального сгущения крови, за котором нередко следует кома.

Чем же вызван такой избыток триглицеридов? Исследователи сходятся на том, что тому виной целый ряд факторов, от генетической предрасположенности до диеты, ожирения и инсулинрезистивности. Чтобы хоть как-то спасти пациента, медикам пришлось прибегнуть к давно забытой практике кровопускания. Сегодня эту методику рассматривают как анахроническую форму лженауки, которая на самом деле наносила больше вреда, чем пользы. Однако в данном случае именно прямой забор крови помог спасти человеческую жизнь.

В итоге, ученые заменили два литра крови концентратом эритроцитов, донорской плазмой и физраствором. К счастью, то сработало: концентрация триглицеридов в крови заметно снизилась, и к пятому дню у пациента пропали даже неврологические симптомы. Более того, команда утверждает, что этот беспрецедентный случай демонстрирует, что и в XXI веке кровопускание может оставаться весьма эффективным выходом из ситуации — по крайней мере в тех случаях, когда нет никаких альтернатив.